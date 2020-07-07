https://ria.ru/20200707/1574028564.html
В Саратове ветер сорвал кровлю с офисного здания
Часть кровли офисного здания в Саратове сорвало порывами ветра, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:49
2020-07-07T20:49
саратов
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574028494_308:0:1785:831_1400x0_80_0_0_c049b2068f074c9e5ad0a78e13b7d7aa.jpg
https://ria.ru/20200707/1574025161.html
саратов
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, происшествия