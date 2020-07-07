https://ria.ru/20200707/1574028423.html
Руководителя издания Baza задержали после одиночного пикета на Лубянке
Руководителя издания Baza Никиту Могутина задержали на Лубянке после одиночного пикета в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:39
2020-07-07T20:54
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574022756.html
https://ria.ru/20200707/1574009205.html
тем Д
"...в поддержку заподозренного в госизмене.."- а подобная "поддержка" не госизмена? В УК уже есть статья "За оправдание терроризма. Почему нет наказания "За оправдание госизмены"???!
27
Василий Кнутт
Ну все понятно. Так и предполагалось изначально из-за прошлых статей. Просто в Башнях совсем берега потеряли.
13
6
москва
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Руководителя издания Baza Никиту Могутина задержали на Лубянке после одиночного пикета в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом Могутин сообщил РИА Новости.
"Да, задержали. Не знаю, не объяснили, (в связи с чем). Спросили, пройду ли я добровольно или надо применять силу. А я боюсь применения силы", - рассказал Могутин, уточнив, что задержание произошло на Лубянке, где он стоял в одиночном пикете.
На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса
" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.