Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574028423.html
Руководителя издания Baza задержали после одиночного пикета на Лубянке
Руководителя издания Baza Никиту Могутина задержали на Лубянке после одиночного пикета в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:54
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_3749298996ea46aa18782639a2dab1f3.png
https://ria.ru/20200707/1574022756.html
https://ria.ru/20200707/1574009205.html
"...в поддержку заподозренного в госизмене.."- а подобная "поддержка" не госизмена? В УК уже есть статья "За оправдание терроризма. Почему нет наказания "За оправдание госизмены"???!
27
Ну все понятно. Так и предполагалось изначально из-за прошлых статей. Просто в Башнях совсем берега потеряли.
13
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_3749298996ea46aa18782639a2dab1f3.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_041651146ca29a270e79ca78956ef483.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_d44ace9d3f5bd8f889f9f45cc47b1edf.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Руководителя издания Baza задержали после одиночного пикета на Лубянке

20:39 07.07.2020 (обновлено: 20:54 07.07.2020)
569
© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
© Радио Sputnik
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Руководителя издания Baza Никиту Могутина задержали на Лубянке после одиночного пикета в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом Могутин сообщил РИА Новости.
"Да, задержали. Не знаю, не объяснили, (в связи с чем). Спросили, пройду ли я добровольно или надо применять силу. А я боюсь применения силы", - рассказал Могутин, уточнив, что задержание произошло на Лубянке, где он стоял в одиночном пикете.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Вчера, 18:14
Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
364481226
Обсудить 6
Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"...в поддержку заподозренного в госизмене.."- а подобная "поддержка" не госизмена? В УК уже есть статья "За оправдание терроризма. Почему нет наказания "За оправдание госизмены"???!
7 июля, 21:31
тем Д
2600001
Ну все понятно. Так и предполагалось изначально из-за прошлых статей. Просто в Башнях совсем берега потеряли.
8 июля, 00:19
Василий Кнутт
071032
Рекомендуем
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Обвинение Сафронову планируют предъявить 13 июля, сообщил адвокат
Ветер срывает крышу здания в Саратове. Стоп-кадр видео
В Саратове ветер сорвал кровлю с офисного здания
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зампостпреда в ООН раскритиковал использование прав человека для давления
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 миллиона
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам
Сильный ветер в Москве
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
Статуя Фемиды в суде
Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат рассказал, какие телеканалы смотрит Ефремов на домашнем аресте
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало обратился в прокуратуру Белоруссии из-за "лжесвидетельств"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния