Руководителя издания Baza задержали после одиночного пикета на Лубянке

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Руководителя издания Baza Никиту Могутина задержали на Лубянке после одиночного пикета в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом Могутин сообщил РИА Новости.

"Да, задержали. Не знаю, не объяснили, (в связи с чем). Спросили, пройду ли я добровольно или надо применять силу. А я боюсь применения силы", - рассказал Могутин, уточнив, что задержание произошло на Лубянке, где он стоял в одиночном пикете.

На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.