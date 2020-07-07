https://ria.ru/20200707/1574028395.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:40
2020-07-07T20:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574027681.html
южная америка
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_1e298554807461650900301f975ace67.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире