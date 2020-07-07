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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574028395.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
южная америка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 миллиона

20:40 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 172 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 3419 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 500 302, число летальных исходов - 535 759.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 915 551 и Европе - 2 809 848.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Вчера, 20:21Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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