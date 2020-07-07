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Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании
Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев сообщил, что его задержали у здания ФСБ в Москве во время одиночного пикета в поддержку советника главы... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:36
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
николай рыбаков
роскосмос
яблоко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь яковлев
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", николай рыбаков, роскосмос, яблоко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь яковлев, дмитрий песков, происшествия

Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании

20:36 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев сообщил, что его задержали у здания ФСБ в Москве во время одиночного пикета в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев задержан у здания ФСБ в Москве за одиночный пикет в защиту журналиста Ивана Сафронова. Напомним, председатель "Яблока" Николай Рыбаков назвал арест Сафронова якобы за госизмену наступлением на свободу слова", - написал Яковлев в Telegram-канале пресс-службы партии.
Также в разговоре с РИА Новости он пояснил, что пока сидит в машине у здания ФСБ, задержание объяснили запретом на публичные мероприятия в Москве.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в Роскосмосе, на работе Сафронов не был допущен к секретным сведениям, и его задержание не связано с работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 19:40
Сафронов не признал вину и отказался давать показания
Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
5320108
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Николай РыбаковРоскосмосЯблокоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Игорь ЯковлевДмитрий ПесковПроисшествия
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