Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании

Также в разговоре с РИА Новости он пояснил, что пока сидит в машине у здания ФСБ, задержание объяснили запретом на публичные мероприятия в Москве.

Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.