Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев сообщил, что его задержали у здания ФСБ в Москве во время одиночного пикета в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев задержан у здания ФСБ в Москве за одиночный пикет в защиту журналиста Ивана Сафронова. Напомним, председатель "Яблока" Николай Рыбаков назвал арест Сафронова якобы за госизмену наступлением на свободу слова", - написал Яковлев в Telegram-канале пресс-службы партии.
Также в разговоре с РИА Новости он пояснил, что пока сидит в машине у здания ФСБ, задержание объяснили запретом на публичные мероприятия в Москве.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в Роскосмосе, на работе Сафронов не был допущен к секретным сведениям, и его задержание не связано с работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.