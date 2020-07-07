Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам

ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам, в больницах остаются почти 7,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 933 человека, из них 19 457 человек умерли в больницах, 10 476 человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

В больницах остаются 7594 человека. За последние сутки были госпитализированы 127 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 538 больных, за последние 24 часа туда поступил 21 человек. При этом общее число пациентов в реанимации снизилось на 10 по сравнению с понедельником.

С момента начала эпидемии более 105 тысяч человек были госпитализированы, 18,4 тысячи из них находились в реанимации. Число выздоровевших превышает 77,6 тысячи, отмечается в коммюнике.