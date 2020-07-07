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Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам
Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам, в больницах остаются почти 7,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:33
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коронавирус covid-19
франция
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353
60
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам

20:33 07.07.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам, в больницах остаются почти 7,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 933 человека, из них 19 457 человек умерли в больницах, 10 476 человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
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В больницах остаются 7594 человека. За последние сутки были госпитализированы 127 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 538 больных, за последние 24 часа туда поступил 21 человек. При этом общее число пациентов в реанимации снизилось на 10 по сравнению с понедельником.
С момента начала эпидемии более 105 тысяч человек были госпитализированы, 18,4 тысячи из них находились в реанимации. Число выздоровевших превышает 77,6 тысячи, отмечается в коммюнике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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