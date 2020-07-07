Итальянские врачи разделили сросшихся черепами сиамских близнецов

"Это первый случай в Италии - и, вероятно, единственный в мире (подобные операции не описаны в литературе) - успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов – ред.), одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях", - говорится в сообщении больницы.

На подготовку и исследования ушло больше года, после чего с мая прошлого года хирурги провели три вмешательства. Последнее из них завершилось успешным разделением сестер, которым 29 июня исполнилось по два года. В июньской операции участие приняли более 30 врачей и медсестер. Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но остаются вместе с мамой в нейрохирургическом отделении больницы на двух отдельных койках.