https://ria.ru/20200707/1574027911.html
Итальянские врачи разделили сросшихся черепами сиамских близнецов
Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус") завершили разделение двухлетних сестер – сиамских близнецов из... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:26
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банги, цар, италия, в мире
РИМ, 7 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус") завершили разделение двухлетних сестер – сиамских близнецов из Центральноафриканской республики, родившихся со сросшимися черепами.
"Это первый случай в Италии - и, вероятно, единственный в мире (подобные операции не описаны в литературе) - успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов – ред.), одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях", - говорится в сообщении больницы.
Итальянские специалисты узнали о детях в июле 2018 года - президент Bambino Gesù Мариэлла Энок увидела только что родившихся младенцев в больнице столицы ЦАР Банги
.
На подготовку и исследования ушло больше года, после чего с мая прошлого года хирурги провели три вмешательства. Последнее из них завершилось успешным разделением сестер, которым 29 июня исполнилось по два года. В июньской операции участие приняли более 30 врачей и медсестер. Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но остаются вместе с мамой в нейрохирургическом отделении больницы на двух отдельных койках.
Хотя у них много общего, сестры уже отличаются характером. "Префина игривая и бойкая, а Эрфина серьезная и наблюдательная", - отмечается в сообщении. Чтобы дети могли познакомиться и общаться, им придумали систему зеркал.
Мать девочек поблагодарила сотрудников ватиканской больницы и выразила надежду, что детей крестит сам папа Франциск.