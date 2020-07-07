В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Часть обшивки фасада с торца дома обвалилась в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, силами управляющей компании там произвели демонтаж облицовочного кирпича, сообщает РИА Новости управление жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.
"По адресу городской округ Балашиха, микрорайон 1 Мая, дом 24 произошло частичное отслоение облицовочного кирпича на фасаде дома. Силами управляющей компании, ООО "Пик-Комфорт" были проведены охранные мероприятия, а именно демонтаж облицовочного кирпича в местах отслоения на фасаде дома", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, этот дом вошёл в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год с видом работ "ремонт фасада".
"В настоящее время фондом капитального ремонта Московской области проводится электронный аукцион для определения подрядной организации. После определения подрядной организации начнутся работы по ремонту фасада дома №24 в микрорайоне 1 Мая", - рассказали там.
Комментарий пресс-службы администрации Балашихи пока получить не удалось.