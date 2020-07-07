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В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка
Часть обшивки фасада с торца дома обвалилась в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, силами управляющей компании там произвели демонтаж облицовочного... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:54
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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балашиха
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Балашихе с жилого дома осыпался кирпич. Съемки очевидцев
С жилого дома в подмосковной Балашихе осыпался кирпич. В местном управлении ЖКХ заверили РИА Новости, что это специально демонтировали облицовку там, где она отслаивалась.
2020-07-07T20:24
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балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка

20:24 07.07.2020 (обновлено: 20:54 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Часть обшивки фасада с торца дома обвалилась в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, силами управляющей компании там произвели демонтаж облицовочного кирпича, сообщает РИА Новости управление жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.
"По адресу городской округ Балашиха, микрорайон 1 Мая, дом 24 произошло частичное отслоение облицовочного кирпича на фасаде дома. Силами управляющей компании, ООО "Пик-Комфорт" были проведены охранные мероприятия, а именно демонтаж облицовочного кирпича в местах отслоения на фасаде дома", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, этот дом вошёл в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год с видом работ "ремонт фасада".
"В настоящее время фондом капитального ремонта Московской области проводится электронный аукцион для определения подрядной организации. После определения подрядной организации начнутся работы по ремонту фасада дома №24 в микрорайоне 1 Мая", - рассказали там.
Комментарий пресс-службы администрации Балашихи пока получить не удалось.
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БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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