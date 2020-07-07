В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Часть обшивки фасада с торца дома обвалилась в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, силами управляющей компании там произвели демонтаж облицовочного кирпича, сообщает РИА Новости управление жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.

В Хабаровске жильцы дома с рухнувшими перекрытиями отказались съезжать

В Хабаровске жильцы дома с рухнувшими перекрытиями отказались съезжать

По данным ведомства, этот дом вошёл в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год с видом работ "ремонт фасада".