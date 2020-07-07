https://ria.ru/20200707/1574027804.html
На палестинских территориях за сутки выявили более 300 случаев COVID-19
Более 300 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:24
2020-07-07T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
здоровье - общество
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), здоровье - общество, палестина, в мире