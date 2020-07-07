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Распространение нового коронавируса
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На палестинских территориях за сутки выявили более 300 случаев COVID-19
Более 300 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:24
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коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
здоровье - общество
палестина
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), здоровье - общество, палестина, в мире

На палестинских территориях за сутки выявили более 300 случаев COVID-19

20:24 07.07.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
ГАЗА, 7 июл - РИА Новости. Более 300 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
По ее словам, всего выявлено 306 случаев заражения. "В том числе 278 в Хевроне, общее число случаев заражения составляет 5092 случаев. На данный момент больны 4402", - заявила эль-Кела на брифинге.
Министр добавила, что 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, умерли 22.
Кроме того, представитель правительства заявил на пресс-конференции, что принято решение о "продлении закрытия всего Западного берега еще на пять дней, за исключением аптек и продуктовых магазинов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)Здоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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