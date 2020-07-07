https://ria.ru/20200707/1574027681.html
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:21
2020-07-07T21:47
распространение нового коронавируса
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573738738.html
https://ria.ru/20200707/1574023242.html
Андрей
Расслабьтесь! Будет и вторая волна, и третья, и восьмая, пока человек не адаптируется к этому вирусу. Привыкайте, что он с нами навсегда, как грипп. При правильном подходе, и лечится и профилактика есть. Но смерти тоже будут, как и от гриппа. Главное не разводить панику, а понимать, что вирусов всегда будет много.
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Сергей Парнов
Немецкие ученые-медики назвали Corona-пандемию глобальной ложной тревогой. Известные немецкие ученые-медики по заказу Министерства Внутренних Дел подготовили большое исследование по разным аспектам COVID-19 и антикризисному управлению в условиях эпидемии и назвали его CORONA. Однако появился информатор, который «слил» этот доклад на 93-страницах в Сеть. Понятно, что в МВД недовольны и хотят наказать информатора. Ключевые фрагменты отчета медиков – документа CORONA Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни на одном этапе опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от короны, по сути, являются теми, кто статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении).
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире