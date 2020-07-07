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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574027681.html
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:47
распространение нового коронавируса
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573738738.html
https://ria.ru/20200707/1574023242.html
Расслабьтесь! Будет и вторая волна, и третья, и восьмая, пока человек не адаптируется к этому вирусу. Привыкайте, что он с нами навсегда, как грипп. При правильном подходе, и лечится и профилактика есть. Но смерти тоже будут, как и от гриппа. Главное не разводить панику, а понимать, что вирусов всегда будет много.
18
Немецкие ученые-медики назвали Corona-пандемию глобальной ложной тревогой. Известные немецкие ученые-медики по заказу Министерства Внутренних Дел подготовили большое исследование по разным аспектам COVID-19 и антикризисному управлению в условиях эпидемии и назвали его CORONA. Однако появился информатор, который «слил» этот доклад на 93-страницах в Сеть. Понятно, что в МВД недовольны и хотят наказать информатора. Ключевые фрагменты отчета медиков – документа CORONA Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни на одном этапе опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от короны, по сути, являются теми, кто статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении).
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_c76f98587a4fa10bd08748bf25e37371.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

20:21 07.07.2020 (обновлено: 21:47 07.07.2020)
27034
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
Москва
2 июля, 08:00Распространение нового коронавируса
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что число жертв инфекции "выровнялось во всем мире" и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Вчера, 18:23Распространение нового коронавируса
Президент Бразилии заразился коронавирусом
В России зафиксировали более 694 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали 10 494 человека, более 463 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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5161019275
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Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
Расслабьтесь! Будет и вторая волна, и третья, и восьмая, пока человек не адаптируется к этому вирусу. Привыкайте, что он с нами навсегда, как грипп. При правильном подходе, и лечится и профилактика есть. Но смерти тоже будут, как и от гриппа. Главное не разводить панику, а понимать, что вирусов всегда будет много.
7 июля, 21:25
Андрей
1401003
Немецкие ученые-медики назвали Corona-пандемию глобальной ложной тревогой. Известные немецкие ученые-медики по заказу Министерства Внутренних Дел подготовили большое исследование по разным аспектам COVID-19 и антикризисному управлению в условиях эпидемии и назвали его CORONA. Однако появился информатор, который «слил» этот доклад на 93-страницах в Сеть. Понятно, что в МВД недовольны и хотят наказать информатора. Ключевые фрагменты отчета медиков – документа CORONA Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни на одном этапе опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от короны, по сути, являются теми, кто статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении).
7 июля, 21:54
С Сергей Парнов
1001005
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