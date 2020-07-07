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Кабмин разрешил вместо денег за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-08T00:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, россия, правительство рф, экономика

Кабмин разрешил вместо денег за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры

20:17 07.07.2020 (обновлено: 00:36 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
В документе отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности авиакомпания вправе изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги. Однако при отказе пассажира от перелета обязательство доставить его в пункт назначения, указанный в билете, перестает действовать.
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"При этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса <...> принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке ", — говорится в постановлении.
Таким образом, пассажир может приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму. Эти средства также можно направить на оплату других услуг авиакомпании.
При этом по истечении трех лет перевозчик должен будет вернуть пассажиру деньги. Некоторые категории граждан могут получить средства и до этого срока, в частности инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетные семьи.

Прекращение авиасообщения

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с пандемией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что конкретно говорить о перспективах возобновления воздушного сообщения с другими странами пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.
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