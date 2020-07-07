Зеленский потребовал привлечь допсилы из-за пожаров в Луганской области

Вследствие лесных пожаров в Луганской области по меньшей мере пять человек погибли и девять госпитализированы.

"В выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения национальной гвардии и вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы Госслужбы по ЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники", - сообщается на сайте.