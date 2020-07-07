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Зеленский потребовал привлечь допсилы из-за пожаров в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров в Луганской области, во время которого распорядился задействовать... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:17
новоайдарский район
владимир зеленский
луганская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новоайдарский район, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

Зеленский потребовал привлечь допсилы из-за пожаров в Луганской области

20:17 07.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров в Луганской области, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Вследствие лесных пожаров в Луганской области по меньшей мере пять человек погибли и девять госпитализированы.
"В выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения национальной гвардии и вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы Госслужбы по ЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники", - сообщается на сайте.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров во вторник. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков.
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Новоайдарский районВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраинаВ мире
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Число жертв лесных пожаров в Луганской области Украины возросло до пяти
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