https://ria.ru/20200707/1574027456.html
Число жертв лесных пожаров в Луганской области Украины возросло до пяти
Вследствие лесных пожаров в Луганской области Украины по меньшей мере пять человек погибли и девять госпитализированы, сообщила во вторник Госслужба по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:14
2020-07-07T20:14
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https://ria.ru/20200707/1574014651.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новоайдарский район, луганская область, украина, в мире