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Пензенская область
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Пензенская область и Сбербанк будут сотрудничать в цифровых проектах
Правительство Пензенской области и Сбербанк во вторник приняли дорожную карту о реализации совместных цифровых проектов по направлениям "Здравоохранение" и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:14
пензенская область
иван белозерцев
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иван белозерцев, андрей дементьев, сбербанк россии, пенза, пензенская область, общество

Пензенская область и Сбербанк будут сотрудничать в цифровых проектах

20:14 07.07.2020
859
© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
ПЕНЗА, 7 июл - РИА Новости. Правительство Пензенской области и Сбербанк во вторник приняли дорожную карту о реализации совместных цифровых проектов по направлениям "Здравоохранение" и "Умный город", сообщила пресс-службы правительства региона.
Документ, который определил сотрудничество сторон в цифровой сфере, подписали губернатор Иван Белозерцев и управляющий пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева. В частности, по направлению "Здравоохранение" стороны запланировали внедрение в Пензенской области комплексного телемедицинского решения СберЗдоровье.
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"Этот механизм обеспечит квалифицированную медицинскую поддержку и психологическую помощь населению Пензенской области, в частности, хронически больным и пожилым людям. В направление включено также внедрение в медицинских учреждениях Пензенской области технологий "бережливого производства" и продукта Voice2Med - система голосового заполнения документов в медицине", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что по направлению "Умный город" планируется, в частности, создание сети "умных остановок" в Пензе, подключенных к навигационно-информационной системе, а также в городе будут реализованы проекты серии "Умный детский сад".
Дементьева поблагодарила правительство области за совместную реализацию проектов на территории региона не только в экономике, но и в социально-культурной сфере. "Проекты, запланированные в этой дорожной карте, будут в дальнейшем расширяться", - цитирует слова управляющего отделением Сбербанка пресс-служба.
"Спасибо вам за активную работу. Вы поддерживаете инвесторов, работающих на пензенской земле, в реализации многих проектов. Вы откликаетесь на просьбы, стремитесь вникать в каждую ситуацию, находите оптимальные решения", - приводит слова Белозерцева пресс-служба.
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Пензенская областьИван БелозерцевАндрей ДементьевСбербанк РоссииПензаПензенская областьОбщество
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