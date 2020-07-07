Пензенская область и Сбербанк будут сотрудничать в цифровых проектах

"Этот механизм обеспечит квалифицированную медицинскую поддержку и психологическую помощь населению Пензенской области, в частности, хронически больным и пожилым людям. В направление включено также внедрение в медицинских учреждениях Пензенской области технологий "бережливого производства" и продукта Voice2Med - система голосового заполнения документов в медицине", - говорится в сообщении.