Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574027167.html
В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек
Один человек ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на базе морской пехоты в Калифорнии, сообщает командование Корпуса морской пехоты США. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:02
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:285:3072:2013_1400x0_80_0_0_9028eeecc8415e3ccd4d77775f2d4cf2.jpg
https://ria.ru/20200608/1572610506.html
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:285:3072:2013_1400x0_80_0_0_9028eeecc8415e3ccd4d77775f2d4cf2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d53bba019fc45ceed86d3eb1fc55dd63.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9c32df97bdb41758abd86563ca16d1d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калифорния, сша, в мире

В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек

20:02 07.07.2020
586
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Один человек ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на базе морской пехоты в Калифорнии, сообщает командование Корпуса морской пехоты США.
"Один человек причинил себе огнестрельное ранение примерно в 8.30 (18.30 мск). В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, затем он будет доставлен в медицинское учреждение. На данный момент о других пострадавших не сообщается. Инцидент расследуется", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Уточняется, что приказ "всем в укрытие", объявленный на базе после инцидента, уже отменен.
По данным из открытых источников, база Twentynine Palms (29 пальм), где произошел инцидент, является самой большой базой морской пехоты в США, где находится около 10 тысяч человек.
Полиция наблюдает за демонстрантами во время протестов в Остине, Техас
8 июня, 09:48
В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого
23120003
Обсудить 0
КалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Портрет поэта Иосифа Бродского на стене дома в Санкт-Петербурге
В центре Петербурга вновь появились граффити с изображением Бродского
Базилика в Долине Павших, где похоронен диктатор Франсиско Франко
Верховный суд Испании отклонил иски против эксгумации Франко
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский готов понести ответственность за нарушения в декларации
Полицейский
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский потребовал привлечь допсилы из-за пожаров в Луганской области
Пожарный автомобиль во время тушения огня, возникшего в районе села Полесское и дошедшего до границы села Раговка, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
Число жертв лесных пожаров в Луганской области Украины возросло до пяти
В Москве возобновили работу парки
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО
Марокко
В Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых из-за COVID-19
Вид на реку Амазонку с борта МКС
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния