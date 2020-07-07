https://ria.ru/20200707/1574027137.html
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города, выпало около 11 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:59
2020-07-07T19:59
татьяна позднякова
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200707/1574004656.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_0:0:3138:1765_1400x0_80_0_0_249f5fcefdc0913a0fa91e293c5e006b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), общество