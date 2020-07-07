Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574027137.html
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города, выпало около 11 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:59
татьяна позднякова
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_0:0:3138:1765_1400x0_80_0_0_249f5fcefdc0913a0fa91e293c5e006b.jpg
https://ria.ru/20200707/1574004656.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_0:0:3138:1765_1400x0_80_0_0_249f5fcefdc0913a0fa91e293c5e006b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b05dafb5e2125b2f9f89eccb03625d2a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_251:0:2299:2048_1400x0_80_0_0_1a0644b9bf74b83808fe4a666b069740.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), общество

Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города

19:59 07.07.2020
729
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ Москве возобновили работу парки
В Москве возобновили работу парки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города, выпало около 11 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"На сегодняшний день мы прогнозировали дожди, возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Также мы говорили, что в основном они заденут Московскую область и частично на западе Москвы. Так и произошло", - сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что на текущий момент выпало около 11 миллиметров осадков.
Смерч
Вчера, 13:40
Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе
402213
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Сильный ветер в Москве
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
Портрет поэта Иосифа Бродского на стене дома в Санкт-Петербурге
В центре Петербурга вновь появились граффити с изображением Бродского
Смерч
Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе
Обрушение потолка на станции МЦД Тушино
Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский готов понести ответственность за нарушения в декларации
Скорая помощь
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
В Балашихе с жилого дома осыпался кирпич. Съемки очевидцев
В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Пресс-секретарь "Яблока" сообщил о своем задержании
Полицейский
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Статуя Фемиды в суде
Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния