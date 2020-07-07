В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в одном из парков Полицейские задержали мужчину, который в одном из парков Нижнекамска напал на нескольких женщин, нанеся им телесные повреждения, сообщает МВД по Татарстану.

На кадрах видео, размещённого в соцсетях, мужчина в парке нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ногой, отчего женщина падает, а мужчина продолжает пинать ее уже на земле. Затем подозреваемый таким же образом нападает ещё на нескольких женщин, часть из них – также с детьми.

"В Нижнекамск 3 июля мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам в парке "Семья". В этот же день он был задержан сотрудниками полиции УМВД России по Нижнекамскому району. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.