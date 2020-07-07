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В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
Полицейские задержали мужчину, который в одном из парков Нижнекамска напал на нескольких женщин, нанеся им телесные повреждения, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:57
2020-07-07T19:57
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), нижнекамск, происшествия
КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, который в одном из парков Нижнекамска
напал на нескольких женщин, нанеся им телесные повреждения, сообщает МВД по Татарстану.
На кадрах видео, размещённого в соцсетях, мужчина в парке нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ногой, отчего женщина падает, а мужчина продолжает пинать ее уже на земле. Затем подозреваемый таким же образом нападает ещё на нескольких женщин, часть из них – также с детьми.
"В Нижнекамск 3 июля мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам в парке "Семья". В этот же день он был задержан сотрудниками полиции УМВД России по Нижнекамскому району. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка. Потерпевшим гражданам назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет принято решение о привлечении нападавшего к ответственности.