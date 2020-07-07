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Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц
Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:56
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
тони фриш
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, тони фриш, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

19:56 07.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах, сообщила представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.
"Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена четкая дата, до какого времени мы (участники переговоров - ред.) должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам", - сказала Кобцева журналистам.
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Представитель ЛНР уточнила, что была достигнута договоренность о том, что республики Донбасса предоставят список разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, а украинская сторона пообещала "всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваТони ФришЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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