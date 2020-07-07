Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

Представитель ЛНР уточнила, что была достигнута договоренность о том, что республики Донбасса предоставят список разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, а украинская сторона пообещала "всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками".