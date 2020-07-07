В Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых из-за COVID-19

Находясь в мечети, верующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцирование. При этом пока не разрешено проводить массовые пятничные молитвы, решение об их возобновлении будет принято отдельно, уточняется в заявлении.

Власти Марокко ранее продлили до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения, введенный для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми