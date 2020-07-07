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В Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых из-за COVID-19
Власти Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых в марте в связи с эпидемией коронавируса, при условии соблюдения всех необходимых мер санитарной... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:52
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, марокко, в мире

В Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых из-за COVID-19

19:52 07.07.2020
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© Fotolia / travelbookМарокко
Марокко
© Fotolia / travelbook
Марокко. Архивное фото
РАБАТ, 7 июл - РИА Новости. Власти Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых в марте в связи с эпидемией коронавируса, при условии соблюдения всех необходимых мер санитарной безопасности и временного запрета на проведение пятничных молитв, сообщило во вторник министерство вакуфов (исламской религиозной собственности) королевства.
"По итогам консультаций с медицинскими и административными органами принято решение постепенно открывать мечети на всей территории страны для проведения пяти ежедневных молитв начиная с 15 июля", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
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Находясь в мечети, верующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцирование. При этом пока не разрешено проводить массовые пятничные молитвы, решение об их возобновлении будет принято отдельно, уточняется в заявлении.
Власти Марокко ранее продлили до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения, введенный для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми
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По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 14565 случаев заражения коронавирусом, в том числе более 10 тысяч случаев выздоровления и 239 случаев с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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