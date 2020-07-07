Власти Мурманской области намерены развивать промышленный туризм

"По соглашению АСИ готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления, документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, новых производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области", - говорится в сообщении.

"Очень интересное направление, для нас новое, но мы промышленный регион, нам есть что показать. Уверен, что те методики, которые АСИ уже разработало, их опыт работы пригодятся нам, и мы совместно в рамках этого соглашения сможем реализовать проекты", – приводятся в сообщении слова Филиппова.