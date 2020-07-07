https://ria.ru/20200707/1574026586.html
Власти Мурманской области намерены развивать промышленный туризм
Власти Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе с Агентством стратегических инициатив, что... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:42
2020-07-07T19:42
мурманская область
ольга захарова
кольская аэс
апатит
еврохим
мурманская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга захарова, кольская аэс, апатит, еврохим, мурманская область, экономика
МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости.
Власти Мурманской области
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе с Агентством стратегических инициатив, что позволит развивать новое для региона направление промышленного туризма, сообщило министерство информационной политики области.
Сообщается, что церемония прошла в режиме онлайн. Подписи под документом поставили вице-губернатор Дмитрий Филиппов и заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ
) Ольга Захарова
.
"По соглашению АСИ готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления, документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, новых производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области", - говорится в сообщении.
"Очень интересное направление, для нас новое, но мы промышленный регион, нам есть что показать. Уверен, что те методики, которые АСИ уже разработало, их опыт работы пригодятся нам, и мы совместно в рамках этого соглашения сможем реализовать проекты", – приводятся в сообщении слова Филиппова.
Как отметил вице-губернатор, в перспективе, когда будут разработаны маршруты, их продвижением займутся предприятия совместно с туроператорами. Перечень пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, сформирован региональным комитетом по туризму.
"В этом списке такие компании, как "ФосАгро
" (Кировский филиал АО "Апатит
"), "НорНикель" (Кольская ГМК), Кольская АЭС
, "Еврохим
" (Ковдорский ГОК), "Олкон", - пояснили в министерстве.