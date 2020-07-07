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Мурманская область
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Власти Мурманской области намерены развивать промышленный туризм
Власти Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе с Агентством стратегических инициатив, что... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:42
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ольга захарова, кольская аэс, апатит, еврохим, мурманская область, экономика

Власти Мурманской области намерены развивать промышленный туризм

19:42 07.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе с Агентством стратегических инициатив, что позволит развивать новое для региона направление промышленного туризма, сообщило министерство информационной политики области.
Сообщается, что церемония прошла в режиме онлайн. Подписи под документом поставили вице-губернатор Дмитрий Филиппов и заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольга Захарова.
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"По соглашению АСИ готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления, документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, новых производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области", - говорится в сообщении.
"Очень интересное направление, для нас новое, но мы промышленный регион, нам есть что показать. Уверен, что те методики, которые АСИ уже разработало, их опыт работы пригодятся нам, и мы совместно в рамках этого соглашения сможем реализовать проекты", – приводятся в сообщении слова Филиппова.
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Как отметил вице-губернатор, в перспективе, когда будут разработаны маршруты, их продвижением займутся предприятия совместно с туроператорами. Перечень пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, сформирован региональным комитетом по туризму.
"В этом списке такие компании, как "ФосАгро" (Кировский филиал АО "Апатит"), "НорНикель" (Кольская ГМК), Кольская АЭС, "Еврохим" (Ковдорский ГОК), "Олкон", - пояснили в министерстве.
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Мурманская областьОльга ЗахароваКольская АЭСАпатитЕвроХимМурманская областьЭкономика
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