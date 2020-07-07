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В Каталонии ужесточат масочный режим
Все жители Каталонии будут обязаны носить маски вне дома, несмотря на то, есть ли возможность обеспечения социальной дистанции или нет, такое решение приняло... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:39
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, испания, в мире

В Каталонии ужесточат масочный режим

19:39 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МАДРИД, 7 июл – РИА Новости. Все жители Каталонии будут обязаны носить маски вне дома, несмотря на то, есть ли возможность обеспечения социальной дистанции или нет, такое решение приняло правительство испанского автономного сообщества Каталония.
"Мы думаем, что, сделав обязательным использование масок, мы сможем гарантировать, что их будут использовать, когда надо, и избежим ситуаций, когда люди расслабляются", - заявила на пресс-конференции представитель женералитета (правительства) Каталонии Меричель Будо.
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В настоящее время на всей территории Испании действует распоряжение правительства страны, согласно которому маски обязательны в общественном транспорте, а также на улицах и других общественных местах, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в два метра.
Будо считает, что вводимая региональными властями мера поможет борьбе с распространением вируса. "Мы должны ввести меры их использования, пока у нас не будет других механизмов", - заявила Будо, призвав население к ответственности. При этом представитель не уточнила, будет ли эта мера также распространяться на тех, кто занимается спортом, или на посетителей пляжей. До сих пор ношение масок в этих ситуациях было необязательным.
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При этом, по словам Будо, санитарные власти считают, что необходимо "сделать их использование обязательным всегда".
Ранее советник здравоохранения Альба Вергес заявила, что возглавляемое ею ведомство предложит женералитету ввести эту меру из-за локальных вспышек заболевания в некоторых районах. "Начинается гораздо больше передвижения, и для снижения рисков важно принять эту меру", - сказала она, опровергнув при этом вероятность введения нового карантина.
В минувшую субботу власти Каталонии решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. В этом районе, где живут около 200 тысяч человек, зафиксировано несколько сот случаев заражения и 14 очагов распространения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияИспанияВ мире
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