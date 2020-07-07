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В Саратовской области за день двое детей утонули во время купания
Восьмилетний мальчик стал вторым за день утонувшим ребенком во время купания на реке в Саратовской области, следователи по факту его гибели начали проверку. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:37
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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саратовская область
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратовской области за день двое детей утонули во время купания

19:37 07.07.2020
597
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик стал вторым за день утонувшим ребенком во время купания на реке в Саратовской области, следователи по факту его гибели начали проверку.
"По предварительным данным, 7 июля 2020 года в вечернее время восьмилетний мальчик вместе с мамой отдыхал на реке Камелик в поселке Целинный Перелюбского района Саратовской области. Внезапно ребенок исчез с поверхности воды. Из водоема ребенка достал житель поселка. Признаков жизни к тому моменту ребенок уже не подавал", - говорится в сообщении областного управления СК РФ.
Следователи провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Ранее следствие сообщило, что в городе Вольске Саратовской области днем во вторник во время купания на Волге утонула 13-летняя девочка, ее подругу спасли очевидцы.
Машина скорой помощи
4 июля, 23:14
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
0112110
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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