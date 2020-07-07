https://ria.ru/20200707/1574026406.html
В Саратовской области за день двое детей утонули во время купания
Восьмилетний мальчик стал вторым за день утонувшим ребенком во время купания на реке в Саратовской области, следователи по факту его гибели начали проверку. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:37
2020-07-07T19:37
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573902388.html
1
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия