https://ria.ru/20200707/1574026373.html
Эксперт оценил ситуацию вокруг президентских выборов в США
Президентские выборы в США могут сбалансировать политическое поле в стране, в том числе в условиях кризиса в медиапространстве, считает старший научный... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:36
2020-07-07T19:36
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Президентские выборы в США
могут сбалансировать политическое поле в стране, в том числе в условиях кризиса в медиапространстве, считает старший научный сотрудник Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии Василий Гатов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден
.
По мнению Гатова, от результатов президентских выборов в США и последующих событий будет зависеть очень многое, потому что "Америка полна полуистерических предположений, что Дональд Трамп
не смирится с поражением".
"Если в Белом доме произойдет смена караула и у возможно приходящей к власти демократической администрации найдется достаточно инструментов для того, чтобы ввести политическое поле Америки в более сбалансированное состояние, начать национальный диалог, то ситуация может улучшиться, но временно", - сказал Гатов на онлайн-конференции.
По его словам, общество еще ждут кризисы и оно показало, что "не готово ни с точки зрения своего медиаобразования, ни с точки зрения грамотности в вопросах использования всего арсенала современных СМИ к вызовам подобного рода".
"Мы стоим перед большими неприятностями, но у нас может, если американская политика позволит, появиться некоторый период, чтобы к этому подготовиться, имея более рациональных людей в Белом доме, не склонных к употреблению самых злобных ядов, изобретенных в рамках последнего десятилетия "медиафрении", - заключил он.