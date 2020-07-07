Эксперт оценил ситуацию вокруг президентских выборов в США

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Президентские выборы в Президентские выборы в США могут сбалансировать политическое поле в стране, в том числе в условиях кризиса в медиапространстве, считает старший научный сотрудник Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии Василий Гатов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден

По мнению Гатова, от результатов президентских выборов в США и последующих событий будет зависеть очень многое, потому что "Америка полна полуистерических предположений, что Дональд Трамп не смирится с поражением".

"Если в Белом доме произойдет смена караула и у возможно приходящей к власти демократической администрации найдется достаточно инструментов для того, чтобы ввести политическое поле Америки в более сбалансированное состояние, начать национальный диалог, то ситуация может улучшиться, но временно", - сказал Гатов на онлайн-конференции.

По его словам, общество еще ждут кризисы и оно показало, что "не готово ни с точки зрения своего медиаобразования, ни с точки зрения грамотности в вопросах использования всего арсенала современных СМИ к вызовам подобного рода".