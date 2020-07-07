https://ria.ru/20200707/1574026264.html
Судья назвал сроки передачи дела Никулина присяжным
Присяжные на суде против российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут приступить к обсуждению приговора уже в среду,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:34
2020-07-07T19:35
евгений никулин
чехия
прага
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://ria.ru/20200309/1568330805.html
https://ria.ru/20200618/1573109661.html
чехия
прага
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f48c3be1070ad895ffda7487b6821aab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_500:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f6cc3af3d4c684495493579aa5615cc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений никулин, чехия, прага, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости.
Присяжные на суде против российского гражданина Евгения Никулина
, обвиняемого в США
в киберпреступлениях, могут приступить к обсуждению приговора уже в среду, заявил во вторник председательствующий на процессе судья.
Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили, в понедельник суд возобновился и транслируется в режиме видеоконференции.
"Я полагаю, есть большая вероятность, что дело будет передано вам в среду", - сказал председательствующий на процессе судья Уильям Элсап присяжным, начиная заседание во вторник. Он предупредил, что присяжные должны быть готовы продолжать обсуждение дела и вынесение вердикта в среду, четверг и пятницу, но не исключил, что это может продолжиться и на следующей неделе.
Во вторник в суде продолжается опрос свидетелей по делу. После того, как стороны обвинения и защиты завершат изложение своей позиции и опрос свидетелей, присяжным предстоит принять решение о виновности или невиновности обвиняемого.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге
5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия
выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.