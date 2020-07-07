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Судья назвал сроки передачи дела Никулина присяжным
Присяжные на суде против российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут приступить к обсуждению приговора уже в среду,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:35
евгений никулин
чехия
прага
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евгений никулин, чехия, прага, сша, в мире

Судья назвал сроки передачи дела Никулина присяжным

19:34 07.07.2020 (обновлено: 19:35 07.07.2020)
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Присяжные на суде против российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут приступить к обсуждению приговора уже в среду, заявил во вторник председательствующий на процессе судья.
Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили, в понедельник суд возобновился и транслируется в режиме видеоконференции.
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"Я полагаю, есть большая вероятность, что дело будет передано вам в среду", - сказал председательствующий на процессе судья Уильям Элсап присяжным, начиная заседание во вторник. Он предупредил, что присяжные должны быть готовы продолжать обсуждение дела и вынесение вердикта в среду, четверг и пятницу, но не исключил, что это может продолжиться и на следующей неделе.
Во вторник в суде продолжается опрос свидетелей по делу. После того, как стороны обвинения и защиты завершат изложение своей позиции и опрос свидетелей, присяжным предстоит принять решение о виновности или невиновности обвиняемого.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
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Евгений НикулинЧехияПрагаСШАВ мире
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