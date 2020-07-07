Судья назвал сроки передачи дела Никулина присяжным

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Присяжные на суде против российского гражданина Присяжные на суде против российского гражданина Евгения Никулина , обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут приступить к обсуждению приговора уже в среду, заявил во вторник председательствующий на процессе судья.

Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили, в понедельник суд возобновился и транслируется в режиме видеоконференции.

"Я полагаю, есть большая вероятность, что дело будет передано вам в среду", - сказал председательствующий на процессе судья Уильям Элсап присяжным, начиная заседание во вторник. Он предупредил, что присяжные должны быть готовы продолжать обсуждение дела и вынесение вердикта в среду, четверг и пятницу, но не исключил, что это может продолжиться и на следующей неделе.

Во вторник в суде продолжается опрос свидетелей по делу. После того, как стороны обвинения и защиты завершат изложение своей позиции и опрос свидетелей, присяжным предстоит принять решение о виновности или невиновности обвиняемого.