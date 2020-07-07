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Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Онлайн-лекция на тему "Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией" продолжила программу SputnikPro для вузов Индии. Перед студентами 1-го РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:32
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РИА Новости
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353
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Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ

19:32 07.07.2020
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© SputnikОнлайн-лекция на тему "Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией"
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
© Sputnik
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Онлайн-лекция на тему "Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией" продолжила программу SputnikPro для вузов Индии. Перед студентами 1-го и 2-го курсов одного из ведущих центров по подготовке журналистских кадров страны – Международной школы менеджмента Jagannath (JIMS) – выступили заместитель руководителя объединенной дирекции иновещания информационного агентства и радио Sputnik Татьяна Кухарева и директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков.
В мастер-классе также приняли участие директор JIMS доктор Рави Кумар Дхар и глава департамента медиа и массовых коммуникаций вуза профессор Ниру Джохри. Модератором сессии выступила глава хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева.
"Вебинар имел огромный успех. Эксперты Sputnik подробно осветили как теоретические, так и практические моменты в работы журналистов в столь сложные времена, а также рассказали, как СМИ решают проблемы, с которыми они столкнулись во время пандемии COVID-19. Студенты получили ответы на волновавшие их вопросы. Думаю, они будут с нетерпением ждать следующих лекций из этого цикла", – отметил доктор Рави Кумар Дхар.
"Я рада, что обучение в этом колледже дает мне возможность участия в подобных мастер-классах. Надеюсь, что и в дальнейшем у меня будут еще шансы поучаствовать в подобном информативном общении с командой Sputnik", – поделилась впечатлениями студентка 2-го курса Паяс Кучериа.
© SputnikОнлайн-лекция на тему "Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией"
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
© Sputnik
Онлайн-лекция на тему "Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией"
Международная школа менеджмента Jagannath (JIMS) стала первым образовательным учреждением, подписавшим меморандум с агентством Sputnik по долгосрочному сотрудничеству в рамках SputnikPro. В течение 2020 года планируется серия мастер-классов в рамках курса для будущих журналистов.
Международная школа менеджмента Jagannath (JIMS) основана в 2003 году. Специализируется на подготовке специалистов в области делового администрирования, создания компьютерных приложений, массовых коммуникаций. Согласно опросу Cfore HT Media School Survey, в 2013 году была признана лучшей медиа-школой Индии, в том же году вошла в 12 лучших частных бизнес-школ страны.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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