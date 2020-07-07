https://ria.ru/20200707/1574026067.html
Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии
Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии, находится в контакте с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:29
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чехия
карловы вары
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Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В результате столкновения двух поездов в Чехии по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены.
2020-07-07T19:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, чехия, карловы вары, в мире
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии
, находится в контакте с местными властями, сообщила РИА Новости вице-консул Мария Семенова.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии. Инцидент произошел на железнодорожной линии, связывающей деревню Пернинк с городом Карловы Вары
.
Как сообщила вице-консул, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями.
"Мы связывались с пресс-службой железных дорог, они сказали, что сейчас развозят людей по разным больницам, сейчас выясняют, у кого какое гражданство. Потому что в отличие от самолетов, где билет изначально покупается по паспорту и видно, какое гражданство у человека, на поезда, даже международные, здесь билеты покупаются просто в кассе без паспортных данных", - сообщила Семенова.
Она отметила, что по данным диппредставительства, все туристы из РФ уже уехали из Чехии на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ.
"Улетели вывозными рейсами, в основном остались постоянно проживающие. Поэтому будем надеяться, что они в этом поезде не оказались. Это маленький локальный поезд, поэтому будем надеяться, что нет пострадавших россиян", - добавила вице-консул.