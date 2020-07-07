Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии

На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии

© Фото : Správa železnic На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии , находится в контакте с местными властями, сообщила РИА Новости вице-консул Мария Семенова.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии. Инцидент произошел на железнодорожной линии, связывающей деревню Пернинк с городом Карловы Вары

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Как сообщила вице-консул, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями.

"Мы связывались с пресс-службой железных дорог, они сказали, что сейчас развозят людей по разным больницам, сейчас выясняют, у кого какое гражданство. Потому что в отличие от самолетов, где билет изначально покупается по паспорту и видно, какое гражданство у человека, на поезда, даже международные, здесь билеты покупаются просто в кассе без паспортных данных", - сообщила Семенова.

Она отметила, что по данным диппредставительства, все туристы из РФ уже уехали из Чехии на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ.