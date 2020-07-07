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Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии
Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии, находится в контакте с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:21
россия
чехия
карловы вары
в мире
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Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В результате столкновения двух поездов в Чехии по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены.
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россия, чехия, карловы вары, в мире

Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии

19:29 07.07.2020 (обновлено: 23:21 07.07.2020)
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© Фото : Správa železnicНа месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
© Фото : Správa železnic
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Карловых Варах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии, находится в контакте с местными властями, сообщила РИА Новости вице-консул Мария Семенова.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии. Инцидент произошел на железнодорожной линии, связывающей деревню Пернинк с городом Карловы Вары.
Как сообщила вице-консул, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями.
"Мы связывались с пресс-службой железных дорог, они сказали, что сейчас развозят людей по разным больницам, сейчас выясняют, у кого какое гражданство. Потому что в отличие от самолетов, где билет изначально покупается по паспорту и видно, какое гражданство у человека, на поезда, даже международные, здесь билеты покупаются просто в кассе без паспортных данных", - сообщила Семенова.
Она отметила, что по данным диппредставительства, все туристы из РФ уже уехали из Чехии на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ.
"Улетели вывозными рейсами, в основном остались постоянно проживающие. Поэтому будем надеяться, что они в этом поезде не оказались. Это маленький локальный поезд, поэтому будем надеяться, что нет пострадавших россиян", - добавила вице-консул.
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Вчера, 17:47
Столкновение двух поездов в Чехии: жертвы и другие подробности
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РоссияЧехияКарловы ВарыВ мире
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