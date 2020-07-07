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Источник рассказал о следователе по делу Сафронова
Следователь по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова также занимается делом о шпионаже в отношении Карины Цуркан, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:29
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
виктор кудрявцев
карина цуркан
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", виктор кудрявцев, карина цуркан, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Источник рассказал о следователе по делу Сафронова

19:29 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Следователь по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова также занимается делом о шпионаже в отношении Карины Цуркан, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Расследованием дела Сафронова занимаются следователи (Сергей) Креков и (Александр) Чабан", - рассказал собеседник агентства.
Примечательно, что защищает Цуркан и Сафронова один человек - адвокат Иван Павлов, который специализируется на делах с государственной тайной. Следователь Александр Чабан в свою очередь до этого был задействован в расследовании дела о госизмене в отношении пожилого сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Чабан вместе с адвокатом Павловым живо общались до заседания, в рамках которого решается вопрос об аресте сотрудника Роскосмоса, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в Роскосмосе, на работе Сафронов не был допущен к секретным сведениям, и его задержание не связано с работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 18:42
Источник сообщил об отказе Сафронова от дачи показаний
Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 18:28
Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Виктор КудрявцевКарина ЦурканРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
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