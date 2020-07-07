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Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом. На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса.
2020-07-07T19:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом. На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, новости - экология, видео, общество
Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом. На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса.
2020-07-07T19:31
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Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом

19:31 07.07.2020
537
Тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом. На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса.
6820025
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