Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом

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Тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом. На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса.