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Первая группа детей беженцев отправилась из Греции в Португалию
Первая группа из 25 несовершеннолетних беспризорных беженцев отправилась из Греции в Португалию, всего Португалия примет 500 беспризорников, сообщило греческое... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:25
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португалия, финляндия, люксембург (государство), в мире

Первая группа детей беженцев отправилась из Греции в Португалию

19:25 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон, Португалия
Лиссабон, Португалия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон, Португалия. Архивное фото
АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Первая группа из 25 несовершеннолетних беспризорных беженцев отправилась из Греции в Португалию, всего Португалия примет 500 беспризорников, сообщило греческое министерство миграции и убежища.
В рамках европейского плана планируется перевезти 1600 несовершеннолетних без сопровождения из Греции в страны-члены ЕС. Группы беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург. В Греции находятся примерно 4,8 тысячи беспризорных детей мигрантов и беженцев.
В вылетевшей в Португалию группе 19 афганских граждан, четверо египетских и по одному из Гамбии и Ирана. Они находились в центрах размещения мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос.
В среду первая группа из 25 несовершеннолетних без сопровождения отправится в Финляндию, которая готова принять 100 детей.
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Первый замминистра миграции и убежища Йоргос Кумуцакос сообщил, что программа идет с небольшой задержкой в несколько недель из-за последствий пандемии.
"Помимо детей без сопровождения, осуществляется также программа добровольного возвращения в страны происхождения. Это греческая программа, в которой мы получили поддержку Европейской комиссии. Мы призываем просителей убежища, которые находятся на островах и прибыли в Грецию до 1 января 2020 года, вернуться с некоторой финансовой поддержкой на родину. Мы планируем первый полет по этой сложной программе из Греции в Ирак в ближайшие недели. Но самое главное, что сегодня 25 детей начинают новую жизнь, и мы хотим надеяться, лучшую жизнь", - сказал Кумуцакос.
Он поблагодарил правительство Португалии за практическую солидарность.
"Они решили принять 500 детей, и это серьезная помощь для Греции, которая сталкивается с проблемой, выходящей за рамки ее возможностей", - сказал чиновник.
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