Первая группа детей беженцев отправилась из Греции в Португалию

Первый замминистра миграции и убежища Йоргос Кумуцакос сообщил, что программа идет с небольшой задержкой в несколько недель из-за последствий пандемии.

"Они решили принять 500 детей, и это серьезная помощь для Греции, которая сталкивается с проблемой, выходящей за рамки ее возможностей", - сказал чиновник.