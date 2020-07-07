Первая группа детей беженцев отправилась из Греции в Португалию

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Первая группа из 25 несовершеннолетних беспризорных беженцев отправилась из Греции в Португалию, всего Португалия примет 500 беспризорников, сообщило греческое министерство миграции и убежища.
В рамках европейского плана планируется перевезти 1600 несовершеннолетних без сопровождения из Греции в страны-члены ЕС. Группы беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург. В Греции находятся примерно 4,8 тысячи беспризорных детей мигрантов и беженцев.
В среду первая группа из 25 несовершеннолетних без сопровождения отправится в Финляндию, которая готова принять 100 детей.
Первый замминистра миграции и убежища Йоргос Кумуцакос сообщил, что программа идет с небольшой задержкой в несколько недель из-за последствий пандемии.
"Помимо детей без сопровождения, осуществляется также программа добровольного возвращения в страны происхождения. Это греческая программа, в которой мы получили поддержку Европейской комиссии. Мы призываем просителей убежища, которые находятся на островах и прибыли в Грецию до 1 января 2020 года, вернуться с некоторой финансовой поддержкой на родину. Мы планируем первый полет по этой сложной программе из Греции в Ирак в ближайшие недели. Но самое главное, что сегодня 25 детей начинают новую жизнь, и мы хотим надеяться, лучшую жизнь", - сказал Кумуцакос.
Он поблагодарил правительство Португалии за практическую солидарность.
"Они решили принять 500 детей, и это серьезная помощь для Греции, которая сталкивается с проблемой, выходящей за рамки ее возможностей", - сказал чиновник.