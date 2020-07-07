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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:14
ихаб талаат наср
михаил богданов
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судан
сирия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ихаб талаат наср, михаил богданов, мид эфиопии, москва, судан, сирия, в мире

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

19:14 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Сирии, Ливии, а также вопросы, связанные со строительством ГЭС "Возрождение" на Ниле, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
По информации дипведомства, встреча двух дипломатов состоялась по инициативе египетской стороны.
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"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на положение в Сирии, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования. При обсуждении вопросов, связанных со строительством ГЭС "Возрождение" на реке Нил, была подчеркнута безальтернативность решения имеющихся проблем путем переговоров с участием всех заинтересованных сторон при соблюдении норм международного права", - сообщается на сайте российского министерства.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
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Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
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Ихаб Талаат НасрМихаил БогдановМИД ЭфиопииМоскваСуданСирияВ мире
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