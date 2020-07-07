Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на положение в Сирии, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования. При обсуждении вопросов, связанных со строительством ГЭС "Возрождение" на реке Нил, была подчеркнута безальтернативность решения имеющихся проблем путем переговоров с участием всех заинтересованных сторон при соблюдении норм международного права", - сообщается на сайте российского министерства.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.