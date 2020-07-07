Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Болсонару скорейшего выздоровления

"Очень важно понимать серьезность этого заболевания. Никто не защищен и ни одна страна мира не находится в безопасности. Но мы желаем президенту Жоэлу скорейшего выздоровления, и я надеюсь, что симптомы будут легкие и он вернется в свой офис как можно скорее, чтобы поддержать свою страну", - сказал он.