https://ria.ru/20200707/1574025564.html
Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Болсонару скорейшего выздоровления
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пожелал скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жоэлу Болсонару, который ранее заявил, что заразился COVID-19. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:13
2020-07-07T19:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
жаир болсонару
коронавирусы
здоровье - общество
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023292_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_ba24a23bf2a039ddeb2663d5ee51be5a.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023292_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_ba24a23bf2a039ddeb2663d5ee51be5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023292_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_306c99c2ccacc87b58a1049ac96c27e2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023292_720:0:2768:2048_1400x0_80_0_0_f0888a146e09207c39033cbe6f264b95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, жаир болсонару, коронавирусы, здоровье - общество, бразилия, в мире