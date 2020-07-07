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Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Болсонару скорейшего выздоровления
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пожелал скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жоэлу Болсонару, который ранее заявил, что заразился COVID-19. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:13
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, жаир болсонару, коронавирусы, здоровье - общество, бразилия, в мире

Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Болсонару скорейшего выздоровления

19:13 07.07.2020
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© REUTERS / Adriano Machado/File PhotoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado/File Photo
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пожелал скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жоэлу Болсонару, который ранее заявил, что заразился COVID-19.
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил во вторник, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат.
"Очень важно понимать серьезность этого заболевания. Никто не защищен и ни одна страна мира не находится в безопасности. Но мы желаем президенту Жоэлу скорейшего выздоровления, и я надеюсь, что симптомы будут легкие и он вернется в свой офис как можно скорее, чтобы поддержать свою страну", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЖаир БолсонаруКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБразилияВ мире
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