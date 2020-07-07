https://ria.ru/20200707/1574025325.html
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:05
2020-07-07T22:02
россия
законодательство
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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https://ria.ru/20200626/1573494579.html
https://ria.ru/20200706/1573939300.html
laskab2
Не понял, только проголосовали Конституцию, типа мы - самостийные! И тут ненормативная лексика: PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE. Вы ваще о чем? И вы юблерн?
245
Naum Vygodsky
"дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE" - а, ну это же совершенно меняет дело! Удивительно, что раньше не додумались до такого полезного нововведения!
236
35
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152515/67/1525156785_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_42e4402bfee8bfbcb00c4b03f6be5df8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, законодательство, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество