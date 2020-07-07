В России предложили изменить водительские права и ПТС

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.

В пресс-службе ведомства отметили, что планируют привести эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.

В частности, бланк водительского удостоверения дополнят надписью DRIVING LICENCE (водительские права. — Прим. ред.). Также в МВД намерены изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя.