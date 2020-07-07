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В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:02
россия
законодательство
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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Не понял, только проголосовали Конституцию, типа мы - самостийные! И тут ненормативная лексика: PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE. Вы ваще о чем? И вы юблерн?
245
"дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE" - а, ну это же совершенно меняет дело! Удивительно, что раньше не додумались до такого полезного нововведения!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, законодательство, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России предложили изменить водительские права и ПТС

19:05 07.07.2020 (обновлено: 22:02 07.07.2020)
149449
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Выдача водительского удостоверения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
В пресс-службе ведомства отметили, что планируют привести эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.
Мужчина за рулем
26 июня, 07:56
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В частности, бланк водительского удостоверения дополнят надписью DRIVING LICENCE (водительские права. — Прим. ред.). Также в МВД намерены изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя.
Кроме того, в паспорте транспортного средства уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Нововведение коснется владельцев транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.
Здание Центрального банка РФ
6 июля, 11:12
Некоторые операции в банках разрешат совершать по водительским правам
682926877681
Обсудить 35
РоссияЗаконодательствоАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Не понял, только проголосовали Конституцию, типа мы - самостийные! И тут ненормативная лексика: PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE. Вы ваще о чем? И вы юблерн?
7 июля, 19:35
llaskab2
16438222118
"дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE" - а, ну это же совершенно меняет дело! Удивительно, что раньше не додумались до такого полезного нововведения!
7 июля, 19:25
Naum Vygodsky
1217103518
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