https://ria.ru/20200707/1574025285.html
Заболевший COVID-19 президент Бразилии рассказал о самочувствии
Президент Бразилии Жаир Болсонару, заявивший о наличии у него коронавируса, чувствует себя хорошо, сообщает портал G1 со ссылкой на самого главу государства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:04
2020-07-07T19:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
, заявивший о наличии у него коронавируса
, чувствует себя хорошо, сообщает портал G1
со ссылкой на самого главу государства.
"Я чувствую себя хорошо, нормально, по сравнению со вчера", - сказал Болсонару.
Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своём самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошёл от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.
Болсонару сообщил, что отложил планировавшиеся на конец недели поездки в штаты Баия и Минас-Жерайс и пока будет работать в дистанционном формате из своей резиденции.
Он заявил, что даже готов бы прогуляться, но, следуя рекомендациям врачей, не будет этого делать.
Шестидесятипятилетний политик активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.
Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.