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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574025187.html
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

19:02 07.07.2020 (обновлено: 21:51 07.07.2020)
6610
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
ЖЕНЕВА, 7 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
По ее словам, вирус, возможно, способен распространяться по воздуху в закрытых и плохо проветриваемых помещениях с большим количеством людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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