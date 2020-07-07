https://ria.ru/20200707/1574025187.html
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:02
2020-07-07T21:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1400x0_80_0_0_c35a4f30bf0b64459d2e7273e1f75585.jpg
https://ria.ru/20200623/1573355895.html
8
женева (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1400x0_80_0_0_c35a4f30bf0b64459d2e7273e1f75585.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_175:0:2904:2047_1400x0_80_0_0_7b04180fd019e57368a24d22d9a3bbae.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_223:0:2270:2047_1400x0_80_0_0_5033fa2fa125dbcb33d9bf9df7a92492.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире