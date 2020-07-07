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Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве
Шквалистый ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Центральной пригодной пассажирской... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:39
центральная пригородная пассажирская компания
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
центральная пригородная пассажирская компания, москва, происшествия

Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве

19:02 07.07.2020 (обновлено: 19:39 07.07.2020)
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© Фото : фото очевидцаОбрушение потолка на станции МЦД Тушино
Обрушение потолка на станции МЦД Тушино
© Фото : фото очевидца
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Центральной пригодной пассажирской компании" (ЦППК).
"На станции Тушино из-за шквалистого ветра была частично повреждена подшивка навеса. По предварительной информации, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что туда направлены аварийные бригады для восстановления навеса. Место работ огорожено.
"На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в компании.
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Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваПроисшествия
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