https://ria.ru/20200707/1574025161.html
Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве
Шквалистый ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Центральной пригодной пассажирской... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:02
2020-07-07T19:39
центральная пригородная пассажирская компания
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573953748.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная пригородная пассажирская компания, москва, происшествия