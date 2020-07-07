https://ria.ru/20200707/1574024920.html
Около 300 россиян вернулись на родину из Еревана
Около 300 россиян вернулись во вторник на родину из Еревана рейсами в Краснодар и Жуковский в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:55
2020-07-07T18:55
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2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости.
Около 300 россиян вернулись во вторник на родину из Еревана
рейсами в Краснодар
и Жуковский
в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в посольстве РФ в Армении
.
"Седьмого июля компания "Уральские авиалинии" выполнила вывозные авиарейсы по маршруту Ереван - Краснодар и Ереван - Жуковский. Данными рейсами домой вернулся еще 291 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что полеты были осуществлены в рамках работы по возвращению на родину россиян, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве РФ.
"Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", - говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2167 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - отметили в диппредставительстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.