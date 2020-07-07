Около 300 россиян вернулись на родину из Еревана

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Около 300 россиян вернулись во вторник на родину из Около 300 россиян вернулись во вторник на родину из Еревана рейсами в Краснодар Жуковский в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в посольстве РФ в Армении

"Седьмого июля компания "Уральские авиалинии" выполнила вывозные авиарейсы по маршруту Ереван - Краснодар и Ереван - Жуковский. Данными рейсами домой вернулся еще 291 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что полеты были осуществлены в рамках работы по возвращению на родину россиян, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве РФ.

"Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2167 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - отметили в диппредставительстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.