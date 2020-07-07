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Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проблемы в российском сельском хозяйстве, которые нужно решить, чтобы обеспечить продовольственную... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:53
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
экономика
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, экономика

Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России

18:53 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проблемы в российском сельском хозяйстве, которые нужно решить, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.
"Не удивительно, что семенной материал иностранный гораздо больше востребован у наших аграриев, чем отечественный… Это прямо противоречит принципам, установленным доктриной. Поэтому нужно думать, как централизовать работы по селекции семян: от научной разработки до внедрения их в производство", - сказал Медведев в ходе совещания о ходе реализации положений доктрины продовольственной безопасности РФ. Он добавил, что эта проблема может быть самой сложной, "по которой у нас пока успехов немного".
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По его словам, еще одна проблема связана с развитием молочного животноводства. "Тоже тема не новая", - сказал Медведев. Он заметил, что "нужно повышать генетический потенциал животных, от которых зависит производство молока, и менять подходы к селекционной работе". "У нас отсутствует в этом направлении государственная информационная система, которая осуществляла бы детальный анализ работы организаций, которые, собственно, формируют эту базу генетических ресурсов", - заявил он.
Третьей проблемой Медведев обозначил вовлечение в оборот сельхозземель. "Напомню, что за период с 1990 года по 2018 год в силу известных экономических причин произошло резкое сокращение их площади с 639 миллионов гектар до 383 миллионов", - сказал Медведев, добавив, что из имеющихся площадей не используются порядка 44 миллионов гектар.
Как заявил зампред Совбеза РФ, необходимо повысить эффективность инвентаризации таких территорий. "Вовлечение новых земель требует совершенствования всей системы работы, и в том числе мелиоративного комплекса", - отметил Медведев, указав, что этот комплекс в стране создавался в 1960-1970-е годы.
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"В ряде регионов это просто жалкое зрелище, он деградировал и просто был разворован в какой-то период. Понятно, это большие инвестиции, очень большие, потому что это капиталоемкая сфера, но, тем не менее, сегодня более 70% оросительных и осушительных систем требуют серьезной модернизации", - заявил он. По его словам, необходимо "думать над отдельной госпрограммой, которая будет посвящена решению этих проблем".
Также Медведев указал на проблему нелегального оборота продукции агропромышленного комплекса. Он напомнил об открытых границах с государствами-членами Евразийского экономического союза. "Этим пользуются недобросовестные участники рынка, которые осуществляют вывоз сельхозпродукции, включая зерно, без оформления товаросопроводительных документов. Здесь нужен контроль, нужна государственная информационная система, нужны оперативные меры для пресечения нелегального оборота продукции АПК на границах с нашими партнерами. Я имею в виду в данном случае Казахстан и Республику Беларусь", - сказал Медведев, подчеркнув необходимость сотрудничества контрольных ведомств стран.
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