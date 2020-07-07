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Богданов обсудил с послом Катара ситуацию на Ближнем Востоке
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Аль-Аттыйя... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:53
фахад мухаммед аль-аттыйя
ближний восток
михаил богданов
москва
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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фахад мухаммед аль-аттыйя, ближний восток, михаил богданов, москва, сирия, в мире

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию на Ближнем Востоке

18:53 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Аль-Аттыйя обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Сирии, Ливии, палестино-израильском урегулировании и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Стороны также провели "сверку часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, отметили в МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
25 июня, 19:48
Вершинин обсудил с представителем МИД Бельгии Ближний Восток
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Фахад Мухаммед аль-АттыйяБлижний ВостокМихаил БогдановМоскваСирияВ мире
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