Вывозной рейс с россиянами прибыл из Киргизии в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Чартерный вывозной авиарейс с более чем 100 россиянами на борту прибыл из киргизского Оша в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло новосибирского международного аэропорта "Толмачево".
Согласно онлайн-табло, рейс SBI5546 авиакомпании "S7" прибыл в Новосибирск в 22.33 (18.33 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Красноярском крае, Туве и Хакасии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.