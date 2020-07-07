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https://ria.ru/20200707/1574024782.html
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Киргизии в Новосибирск
Чартерный вывозной авиарейс с более чем 100 россиянами на борту прибыл из киргизского Оша в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло новосибирского... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс с россиянами прибыл из Киргизии в Новосибирск

18:51 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Чартерный вывозной авиарейс с более чем 100 россиянами на борту прибыл из киргизского Оша в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло новосибирского международного аэропорта "Толмачево".
Согласно онлайн-табло, рейс SBI5546 авиакомпании "S7" прибыл в Новосибирск в 22.33 (18.33 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Красноярском крае, Туве и Хакасии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТолмачево (аэропорт)S7 AirlinesНовосибирскКрасноярский крайАлтайский крайОбщество
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