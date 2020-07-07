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Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта
Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которую могут использовать для достройки "Северного потока — 2", вышла из немецкого порта Мукран, свидетельствуют... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:04
россия
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балтийское море
германия
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Уже раз в 30-й... Эту новость: "Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло...зашло...повернуло...направилось...изменило курс...развернулось...остановилось..." мы читаем еще с прошлого года еженедельно.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, в мире

Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта

18:48 07.07.2020 (обновлено: 20:04 07.07.2020)
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© AFP 2020 / dpa/Stefan SauerПогрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
Погрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
© AFP 2020 / dpa/Stefan Sauer
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которую могут использовать для достройки "Северного потока — 2", вышла из немецкого порта Мукран, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Myshiptracking.
Судно покинуло логистическую базу проекта, где хранятся трубы для строительства газопровода, и направилось на юго-восток.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
6 июля, 13:50Акценты
Дания согласна. Последний бастион на пути "Северного потока-2" пал"Северный поток-2" будет достроен. Раньше этому пыталась помешать Дания, но сразу было понятно, что ее усилия не остановят, а только задержат строительство.

Разрешение Дании

Накануне Дания выдала оператору Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь компания может использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который находится сейчас в Мукране.
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Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как Соединенные Штаты в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
3001963010
Обсудить 26
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияВ мире
Популярные комментарии
Надо переименовать баржу в Конец Трампа
7 июля, 18:53
Андрей Дашков
10252004
Уже раз в 30-й... Эту новость: "Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло...зашло...повернуло...направилось...изменило курс...развернулось...остановилось..." мы читаем еще с прошлого года еженедельно.
7 июля, 20:56
Александр Евдокимов
10300014
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