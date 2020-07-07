Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которую могут использовать для достройки "Северного потока — 2", вышла из немецкого порта Мукран, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Myshiptracking.
Судно покинуло логистическую базу проекта, где хранятся трубы для строительства газопровода, и направилось на юго-восток.
Разрешение Дании
Накануне Дания выдала оператору Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь компания может использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который находится сейчас в Мукране.
Строительство газопровода
Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как Соединенные Штаты в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"