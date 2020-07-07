В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374

БАКУ, 7 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21374, за сутки инфекция выявлена еще у 537 человек, всего в стране с начала пандемии умерли 265 заболевших с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12635 человек вылечились, 265 скончались, 8474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республики были проведены 529,9 тысячи тестов, отметили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.