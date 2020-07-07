В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374

"В Азербайджане выявлены еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12635 человек вылечились, 265 скончались, 8474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.