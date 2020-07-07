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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574024615.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21374, за сутки инфекция выявлена еще у 537 человек, всего в стране с начала пандемии... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374

18:47 07.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 7 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21374, за сутки инфекция выявлена еще у 537 человек, всего в стране с начала пандемии умерли 265 заболевших с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12635 человек вылечились, 265 скончались, 8474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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С начала пандемии в республики были проведены 529,9 тысячи тестов, отметили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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