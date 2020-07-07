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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574024501.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3589
В Греции за последние сутки выявлены 27 новых случаев инфицирования коронавирусом, 14 из них - при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:45
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3589

18:45 07.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 7 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 27 новых случаев инфицирования коронавирусом, 14 из них - при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3589 человек.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии был выписан 121 человек, говорится в сообщении.
После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Накануне зафиксировали 43 новых случая, 36 из них на границе. Сообщается, что 20 инфицированных приехали из Сербии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияГрецияВ мире
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