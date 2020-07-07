Источник сообщил об отказе Сафронова от дачи показаний

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, заподозренный в госизмене, в ходе допроса отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сафронов отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - рассказал собеседник агентства.
В тот момент защитой Сафронова занимался адвокат по назначению. Сейчас в суде решается вопрос об аресте мужчины, теперь его интересы представляют также защитники по соглашению.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в Роскосмосе, на работе Сафронов не был допущен к секретным сведениям, и его задержание не связано с работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.