Источник сообщил об отказе Сафронова от дачи показаний

В тот момент защитой Сафронова занимался адвокат по назначению. Сейчас в суде решается вопрос об аресте мужчины, теперь его интересы представляют также защитники по соглашению.

Ранее "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.