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Лавров и Маас обсудили задачи оказания гуманитарной помощи Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом насущные задачи гуманитарного содействия сирийцам без выдвижения... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:38
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война в сирии, хайко маас, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, сирия, оон, дамаск (город), сша, в мире

Лавров и Маас обсудили задачи оказания гуманитарной помощи Сирии

18:38 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом насущные задачи гуманитарного содействия сирийцам без выдвижения предварительных условий, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждались актуальные темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее. Были рассмотрены насущные задачи оказания гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Также стороны обменялись мнениями о проходящих в СБ ООН дискуссиях относительно перспектив трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в САР.
"Лавров указал на необходимость приведения гуманитарного содействия Сирии в соответствие с реальной ситуацией "на земле" и нормами международного гуманитарного права, которые требуют согласования всех операций с Дамаском. Отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв генсекретаря ООН Гутерреша к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса", - подчеркнули в МИД РФ.
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"Собеседники выразили мнение о безальтернативности политического процесса урегулирования сирийского кризиса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - отмечается в сообщении.
Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отношения России и ЕС в свете председательства Германии в Евросоюзе и график предстоящих контактов.
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