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Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте Сафронова
Лефортовский суд Москвы в закрытом от публики режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому вменяется РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:40
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
москва
происшествия
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, москва, происшествия

Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте Сафронова

18:36 07.07.2020 (обновлено: 18:40 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в закрытом от публики режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому вменяется госизмена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее прошение было прикреплено к ходатайству следствия ФСБ об избрании Сафронову меры пресечения. Прокурор его поддержал.
"Ходатайство удовлетворить", - заявил судья Сергей Рябцев.
До этого журналистам и слушателям некоторое время удалось поприсутствовать в зале суда. Сафронов, когда суд устанавливал его личность, пояснил, что не женат, имеет высшее образование, зарегистрирован и проживает в Москве, работает в "Роскосмосе".
Защиту мужчины осуществляют пять адвокатов, среди них Иван Павлов – юрист, специализирующийся по делам с секретными сведениями. Адвоката Дмитрия Катчева при этом следствие попросило до защиты не допускать, так как он проходит свидетелем по этому делу. Суд отвод следователя отклонил и продолжил заседание.
Адвокаты также просили суд рассматривать ходатайство открыто, в том числе чтобы "обеспечить общественный контроль за заседанием и расследованием уголовного дела".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Вчера, 15:52
Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловМоскваПроисшествия
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