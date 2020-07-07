Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте Сафронова

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в закрытом от публики режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому вменяется госизмена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее прошение было прикреплено к ходатайству следствия ФСБ об избрании Сафронову меры пресечения. Прокурор его поддержал.
"Ходатайство удовлетворить", - заявил судья Сергей Рябцев.
До этого журналистам и слушателям некоторое время удалось поприсутствовать в зале суда. Сафронов, когда суд устанавливал его личность, пояснил, что не женат, имеет высшее образование, зарегистрирован и проживает в Москве, работает в "Роскосмосе".
Защиту мужчины осуществляют пять адвокатов, среди них Иван Павлов – юрист, специализирующийся по делам с секретными сведениями. Адвоката Дмитрия Катчева при этом следствие попросило до защиты не допускать, так как он проходит свидетелем по этому делу. Суд отвод следователя отклонил и продолжил заседание.
Адвокаты также просили суд рассматривать ходатайство открыто, в том числе чтобы "обеспечить общественный контроль за заседанием и расследованием уголовного дела".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.