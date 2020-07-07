Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте Сафронова

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лефортовский суд Лефортовский суд Москвы в закрытом от публики режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте советника главы " Роскосмоса " Ивана Сафронова, которому вменяется госизмена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Соответствующее прошение было прикреплено к ходатайству следствия ФСБ об избрании Сафронову меры пресечения. Прокурор его поддержал.

"Ходатайство удовлетворить", - заявил судья Сергей Рябцев.

До этого журналистам и слушателям некоторое время удалось поприсутствовать в зале суда. Сафронов, когда суд устанавливал его личность, пояснил, что не женат, имеет высшее образование, зарегистрирован и проживает в Москве, работает в "Роскосмосе".

Защиту мужчины осуществляют пять адвокатов, среди них Иван Павлов – юрист, специализирующийся по делам с секретными сведениями. Адвоката Дмитрия Катчева при этом следствие попросило до защиты не допускать, так как он проходит свидетелем по этому делу. Суд отвод следователя отклонил и продолжил заседание.

Адвокаты также просили суд рассматривать ходатайство открыто, в том числе чтобы "обеспечить общественный контроль за заседанием и расследованием уголовного дела".

По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.