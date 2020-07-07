Руденя: в Верхневолжье вводят новую меру финподдержки в АПК

ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Более сорока хозяйств из 18 муниципальных образований Более сорока хозяйств из 18 муниципальных образований Тверской области получат в этом году финансовую поддержку производства озимых культур, сообщает пресс-служба областного правительства.

Эта мера поддержки для субъектов среднего и малого предпринимательства в АПК утверждена во вторник на заседании регионального правительства. Субсидии предоставляются из расчета 3 тысяч рублей на 1 гектар посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ. Основные критерии получения субсидии - отсутствие снижения общей посевной площади в текущем году к отчетному году, наличие комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения, наличие действующего договора сельскохозяйственного страхования.

"На поддержку производства озимых культур из регионального бюджета выделены 50 миллионов рублей. Субсидии будут предоставлены сельхозпроизводителям, которые уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Планируется, что в текущем году этот показатель увеличится на четыре тысячи гектаров", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

При этом он уточнил, что со следующего года программа будет работать более дифференцировано – тем, кто будет повышать площади, а не сохранять объём, планируется предусмотреть дополнительную повышающую ставку компенсации затрат на производство озимых культур.

Глава региона отметил, что увеличение господдержки позволит увеличить посевы озимых зерновых культур с 12 тысяч гектаров в 2019 году до 16,6 тысяч гектаров а в 2020 году, а валовый сбор с 25,8 тысяч тонн в 2020 до 35,8 тысяч тонн в 2021 году.