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Тверская область
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Руденя: в Верхневолжье вводят новую меру финподдержки в АПК
Более сорока хозяйств из 18 муниципальных образований Тверской области получат в этом году финансовую поддержку производства озимых культур, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:33
тверская область
тверская область
экономика
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353
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тверская область, экономика

Руденя: в Верхневолжье вводят новую меру финподдержки в АПК

18:33 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Более сорока хозяйств из 18 муниципальных образований Тверской области получат в этом году финансовую поддержку производства озимых культур, сообщает пресс-служба областного правительства.
Эта мера поддержки для субъектов среднего и малого предпринимательства в АПК утверждена во вторник на заседании регионального правительства. Субсидии предоставляются из расчета 3 тысяч рублей на 1 гектар посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ. Основные критерии получения субсидии - отсутствие снижения общей посевной площади в текущем году к отчетному году, наличие комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения, наличие действующего договора сельскохозяйственного страхования.
"На поддержку производства озимых культур из регионального бюджета выделены 50 миллионов рублей. Субсидии будут предоставлены сельхозпроизводителям, которые уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Планируется, что в текущем году этот показатель увеличится на четыре тысячи гектаров", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
При этом он уточнил, что со следующего года программа будет работать более дифференцировано – тем, кто будет повышать площади, а не сохранять объём, планируется предусмотреть дополнительную повышающую ставку компенсации затрат на производство озимых культур.
Глава региона отметил, что увеличение господдержки позволит увеличить посевы озимых зерновых культур с 12 тысяч гектаров в 2019 году до 16,6 тысяч гектаров а в 2020 году, а валовый сбор с 25,8 тысяч тонн в 2020 до 35,8 тысяч тонн в 2021 году.
Банкноты номиналом 2000 рублей
6 июля, 10:53Новости Подмосковья
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
В Тверской области наибольшие посевные площади, занятые зерновыми культурами, в том числе и озимыми, сосредоточены в Ржевском, Старицком, Бежецком районах и Кашинском городском округе.
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