В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России

Основатель политической партии "За правду", писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве

СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Парламент и Парламент и МИД Абхазии раскритиковали предложение партии "За правду", лидером которой является российский писатель Захар Прилепин , о проведении референдума по вопросу включения республики в состав России.

Ранее партия "За правду" заявила о необходимости проведения референдумов о присоединении к России Абхазии Южной Осетии на правах субъектов РФ.

"Представление данной предвыборной программы российской политической партии побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения", - считают в МИД республики.

В парламенте заявили, что подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению добрососедских и дружеских отношений между двумя странами.

МИД в свою очередь напомнил, что с 1993 года республика является суверенным, независимым государством, статус которого закреплен в конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.