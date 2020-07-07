https://ria.ru/20200707/1574023953.html
В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России
Парламент и МИД Абхазии раскритиковали предложение партии "За правду", лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, о проведении референдума по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:32
2020-07-07T18:32
партия "за правду"
мид абхазии
захар прилепин
абхазия
южная осетия
в мире
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https://ria.ru/20200313/1568587193.html
https://ria.ru/20200707/1573958250.html
валера удовиченко
Ну вообще-то суверенитет Абхазии "липовый", и все, особенно россияне, это знают.
10
Алекс Радоница
Афера века, суверенное государство, но за наши деньги. Зачем нам это шило?)
10
6
абхазия
южная осетия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "за правду", мид абхазии, захар прилепин, абхазия, южная осетия, в мире
СУХУМ, 7 июл - РИА Новости.
Парламент и МИД Абхазии
раскритиковали предложение партии "За правду", лидером которой является российский писатель Захар Прилепин
, о проведении референдума по вопросу включения республики в состав России.
Ранее партия "За правду" заявила о необходимости проведения референдумов о присоединении к России Абхазии
и Южной Осетии
на правах субъектов РФ.
"Представление данной предвыборной программы российской политической партии побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения", - считают в МИД республики.
В парламенте заявили, что подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению добрососедских и дружеских отношений между двумя странами.
МИД в свою очередь напомнил, что с 1993 года республика является суверенным, независимым государством, статус которого закреплен в конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
"При этом Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.