Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574023953.html
В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России
Парламент и МИД Абхазии раскритиковали предложение партии "За правду", лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, о проведении референдума по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:32
партия "за правду"
мид абхазии
захар прилепин
абхазия
южная осетия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141407_0:142:3078:1873_1400x0_80_0_0_97ef0f27c3955f4829ad577ff3a40c4b.jpg
https://ria.ru/20200313/1568587193.html
https://ria.ru/20200707/1573958250.html
Ну вообще-то суверенитет Абхазии "липовый", и все, особенно россияне, это знают.
10
Афера века, суверенное государство, но за наши деньги. Зачем нам это шило?)
10
6
абхазия
южная осетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141407_0:142:3078:1873_1400x0_80_0_0_97ef0f27c3955f4829ad577ff3a40c4b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141407_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_b86116442971594eed8998a177223d3d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141407_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_99d12060bc5cb55759a8dd3c1913683a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "за правду", мид абхазии, захар прилепин, абхазия, южная осетия, в мире

В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России

18:32 07.07.2020
5609
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОснователь политической партии "За правду", писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Парламент и МИД Абхазии раскритиковали предложение партии "За правду", лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, о проведении референдума по вопросу включения республики в состав России.
Ранее партия "За правду" заявила о необходимости проведения референдумов о присоединении к России Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ.
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
13 марта, 23:50
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
"Представление данной предвыборной программы российской политической партии побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения", - считают в МИД республики.
В парламенте заявили, что подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению добрососедских и дружеских отношений между двумя странами.
МИД в свою очередь напомнил, что с 1993 года республика является суверенным, независимым государством, статус которого закреплен в конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
"При этом Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Писатель Захар Прилепин
Вчера, 01:32
Биография Захара Прилепина
4425103462
Обсудить 6
Партия "За правду"МИД АбхазииЗахар ПрилепинАбхазияЮжная ОсетияВ мире
Популярные комментарии
Ну вообще-то суверенитет Абхазии "липовый", и все, особенно россияне, это знают.
7 июля, 19:30
валера удовиченко
600004
Афера века, суверенное государство, но за наши деньги. Зачем нам это шило?)
7 июля, 19:32
Алекс Радоница
801001
Рекомендуем
Погрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала"
Освоился и остепенился: Президентский тигр Борис стал многодетным отцом
Освоился и остепенился: "Президентский" тигр Борис стал многодетным отцом
Телеведущий Александр Беляев
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Коронавирус
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния