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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574023925.html
ВОЗ направит экспертов в Китай
Эксперты ВОЗ в ближайшее время направятся в Китай для определения природы возникновения COVID-19 и того, как он передался от животного к человеку, заявил на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, китай, в мире

ВОЗ направит экспертов в Китай

18:32 07.07.2020 (обновлено: 18:44 07.07.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ в ближайшее время направятся в Китай для определения природы возникновения COVID-19 и того, как он передался от животного к человеку, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вся подготовка завершилась, и эксперты ВОЗ направятся в Китай на следующем возможном рейсе для подготовки научных планов вместе со своими китайскими коллегами, для выявления зоонозного источника COVID-19. Эксперты разработают сферу охвата и условия для возглавляемой ВОЗ международной миссии, чей целью является продвинуться в понимании животных носителей СOVID-19 и выяснить, как болезнь передалась от животных к человеку", - сказал Гебрейесус.
Врач
Вчера, 11:12Распространение нового коронавируса
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКитайВ мире
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