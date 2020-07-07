Цена золота обновила максимум с 2011 года

Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл? Правительства могут запретить иметь золото в частной собственности. Это может произойти в случае потери контроля над инфляцией на фоне коронавирусного кризиса. Так считает один из самых известных управляющих хедж-фондов Криспин Одей. Не слишком ли пессимистично?