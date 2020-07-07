https://ria.ru/20200707/1574023612.html
Цена золота обновила максимум с 2011 года
Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:27
2020-07-07T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
сша
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, сша, экономика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса
, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 13,85 доллара - до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1809 долларов - максимума с 21 сентября 2011 года. При этом 6 сентября того же года золото поднималось до 1911,6 доллара.
Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,45% - до 18,665 доллара за унцию.
Цена на золото уже третий раз за последние шесть торговых сессий поднимается выше психологической отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. Опасения по поводу пандемии коронавируса поддерживают спрос на надежные активы. В результате мировые фондовые рынки снижаются, а доллар и золото - укрепляются.
Число случаев коронавируса в мире продолжает расти. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, в том числе почти 2,9 миллиона случаев - в США
.
Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может помешать восстановлению экономики и стать причиной нового ужесточения карантинных ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.