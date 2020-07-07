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Цена золота обновила максимум с 2011 года
Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:27
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, сша, экономика

Цена золота обновила максимум с 2011 года

18:27 07.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 13,85 доллара - до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1809 долларов - максимума с 21 сентября 2011 года. При этом 6 сентября того же года золото поднималось до 1911,6 доллара.
Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,45% - до 18,665 доллара за унцию.
Цена на золото уже третий раз за последние шесть торговых сессий поднимается выше психологической отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. Опасения по поводу пандемии коронавируса поддерживают спрос на надежные активы. В результате мировые фондовые рынки снижаются, а доллар и золото - укрепляются.
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21 мая, 22:11Акценты
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?Правительства могут запретить иметь золото в частной собственности. Это может произойти в случае потери контроля над инфляцией на фоне коронавирусного кризиса. Так считает один из самых известных управляющих хедж-фондов Криспин Одей. Не слишком ли пессимистично?
Число случаев коронавируса в мире продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, в том числе почти 2,9 миллиона случаев - в США.
Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может помешать восстановлению экономики и стать причиной нового ужесточения карантинных ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСШАЭкономика
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