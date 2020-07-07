В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 32 369

По данным на 7 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 54 новых заражения (47 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 369 человек, всего скончались 1686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 641 982 теста на COVID-19, за прошедшие сутки - 5585 (4082 накануне). Небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. Тогда как в среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 6%.