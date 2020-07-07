Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574023582.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 32 369
За сутки в Швейцарии выявлено 54 новых случая COVID-19, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 32 369

18:27 07.07.2020
257
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 54 новых случая COVID-19, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 7 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 54 новых заражения (47 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 369 человек, всего скончались 1686 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Всего с начала эпидемии было проведено 641 982 теста на COVID-19, за прошедшие сутки - 5585 (4082 накануне). Небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. Тогда как в среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 6%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
201000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 155
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
ВОЗ направит экспертов в Китай
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В Калифорнии сообщили о стрельбе на базе морской пехоты
Слитки золота
Цена золота обновила максимум с 2011 года
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него
Новороссийск
В Новороссийске начались перебои с водоснабжением из-за жары
Воронеж
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3589
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистку "Коммерсанта" Черненко отпустили после задержания
Сады у залива в Сингапуре
Закрытые границы могут уничтожить туристическую отрасль Сингапура
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния