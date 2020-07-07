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В Подмосковье более 1,7 тысячи выпускников окончили медицинские колледжи
Более 1,7 тысячи выпускников завершили обучение в московских областных медицинских колледжах в текущем году, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:29
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здоровье - общество
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353
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В Подмосковье более 1,7 тысячи выпускников окончили медицинские колледжи

18:24 07.07.2020 (обновлено: 18:29 07.07.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Более 1,7 тысячи выпускников завершили обучение в московских областных медицинских колледжах в текущем году, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"В этом году наши областные медицинские колледжи подготовили 1722 выпускника. Это медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и другие средние медицинские специалисты. Более тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что всего в регионе работают пять областных медицинских колледжей, занимающиеся подготовкой средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
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Навигатор абитуриентаСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоОбщество
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