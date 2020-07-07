https://ria.ru/20200707/1574023271.html
В Подмосковье более 1,7 тысячи выпускников окончили медицинские колледжи
Более 1,7 тысячи выпускников завершили обучение в московских областных медицинских колледжах в текущем году, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:24
2020-07-07T18:29
навигатор абитуриента
светлана стригункова
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200707/1574015736.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, светлана стригункова , здоровье - общество, общество