В Подмосковье более 1,7 тысячи выпускников окончили медицинские колледжи

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Более 1,7 тысячи выпускников завершили обучение в московских областных медицинских колледжах в текущем году, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве рассказали, что всего в регионе работают пять областных медицинских колледжей, занимающиеся подготовкой средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.